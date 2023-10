Casertana ,forza 4 , vola in zona playoff .

Una partita spettacolare quella di ieri pomeriggio tra Cerignola e Casertana. Una sfida dalle mille emozioni che ha visto la compagine di mister Cangelosi vincere meritatamente.

Una squadra , quella di Caserta, che ancora non ha mai perso lontano dal “Pinto. Non è bastata un ottima prestazione del Cerignola per evitare la sconfitta. Dopo la brutta battuta di arresto subita al Pinto contro L’Avellino la squadra rossoblu’ sembra essere rinata conquistando 9 punti in una settimana. La Casertana sembra essere diventata una macchina da goal nelle ultime tre gare infatti i falchetti hanno realizzato la bellezza di 10 reti .

Nella prossima sfida al “Pinto” arriverà la Turris , una gara importantissima che dirà quali possono essere le ambizioni di una squadra che sta entusiasmando la tifoseria e che potrebbe puntare in alto.