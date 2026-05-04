Casertana, messo il primo tassello

Una vivace e accorta Casertana batte 1-0 la seconda squadra dell’Atalanta e approda al secondo turno regionale dei playoff, dove affronterà il Crotone. È stata una partita equilibrata dall’inizio alla fine, con uno 0-0 che sembrava reggere e vacillare al tempo stesso più volte. Ai falchetti sarebbe bastato anche il pari, ma in una giocata ben orchestrata è arrivato l’1-0 finale, che ha allontanato ogni paura e ogni dubbio relativo al passaggio del turno. Nella tribuna “Fedayn” c’è stato un piccolo sciopero del tifo nei primi 15’ per protestare essenzialmente sulle seconde squadre, poi, però, tifo a dismisura fino ed oltre il 90’.

Nei primi minuti le squadre si affrontano già a viso aperto, sfornando occasioni da ambo i lati. Al 18’ un cross di Levak provoca un gran colpo di testa di Cassa parato da De Lucia, che con un gesto felino la toglie letteralmente dalla porta. Al 23’ sono i falchetti a far male con un colpo di testa di Butic, parato e respinto in corner dal portiere neroazzurro Vismara. Al 27’ staffilata di Oukhadda dalla destra che trova la deviazione di Cisse in angolo. Al 35’ Cisse allunga per Levak, che, da fuori area ma con lo specchio della porta aperta, tira e lambisce il palo. Al 42’ Butic è autore di un gran gioco di gambe, poi, però, calcia male. Secondo tempo sulla falsariga del primo. L’occasione migliore per la seconda squadra dell’Atalanta arriva al 51’, quando Manzoni mette una gran palla per Cassa, che a pochi centimetri dalla rete manda clamorosamente alto. Al 57’ Kallon prova un difficile tiro a giro parato facilmente da Vismara. Al 64’ Cassa mette fuori un colpo di testa. Ormai l’andazzo è quello: l’Atalanta preme sull’acceleratore, la Casertana difende bene ed è pericolosissima in contropiede. Al 69’ Kallon apre a Saco, che mette verso Butic, il cui tiro è respinto da Vismara. Al 72’ bella giocata di Buonanomi, che manda al bar Llano e Pezzella, poi calcia fuori di un nulla. Al 75’ altro spavento per la difesa rossoblù, con Vavassori che arriva a tu per tu con De Lucia, che esce e sbarra la strada al calciatore neroazzurro. Al 78’ game, set, match Casertana: Kallon (si contende la palma di migliore in campo con De Lucia) mette in severa difficoltà la difesa orobica, arriva sul fondo sinistro e mette al centro per la stoccata vincente di Saco. 1-0! Esultanza da matti in tribuna. L’Atalanta non riesce più a costruire con ordine, si butta in avanti senza criterio e rischia di subire il 2 a 0 (84’ Vano), che non arriva per poco.

Ora mirino sul Crotone, che sarà affrontato mercoledì, ancora al “Pinto”. L’asticella sale e di molto. È vero che basterebbe il pareggio, ma meglio non fidarsi di una squadra che è sempre stata all’apice della categoria e che aspira senza mezzi termini alla promozione. Sarà dura, ma si sa: quando è dura, i duri entrano in gioco. Da ora in poi bisognerà, infatti, dare il 110% perché oramai ci siamo: non fermiamoci sul più bello. A voi, falchetti, la possibilità di scrivere la storia.