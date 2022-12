La Casertana pur non giocando la sua gara migliore è riuscita a battere il Portici e fare suo il derby. Una vittoria utile per dimenticare il Sorrento e per avvicinarsi proprio alla capolista che invece perde in quel di Cassino. Gara non molto spettacolare con i falchetti che in più occasioni potevano chiudere la gara. Alla fine la decide Ferrari che riavvicina i falchetti alla vetta della classifica