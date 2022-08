Casertana . Onazi:” Sono venuto qui per vincere il campionato”

Nel tardi pomeriggio di ieri ,è stato presentato alla stampa e alla tifoseria il nuovo acquisto della Casertana Onazi.

Il ragazzo nigeriano tra le altre vanta un ottimo numero di presenze con la Lazio, oltre che varie nazioni girate negli ultimi anni tra Turchia, Lituania e Norvegia.

Queste le parole di Onazi:” Non vengo a giocare a Caserta per guadagnare soldi, sono qui perché ho visto in questa società un bel progetto che mi , spero mi sia utile per rimettermi in gioco.

Nel corso della mia carriera mi sono sempre preso le mie responsabilità e qui farò lo stesso. Per vincere però non basterà solo Onazi ma che tutta la squadra giochi bene. Per portarmi qui il presidente e il direttore hanno fatto di tutto ed adesso tocca a me ripagarli”