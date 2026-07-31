Casertana, subito le tre neopromosse

Sono stati sorteggiati nella giornata di giovedì 30 luglio i calendari della serie C, previa composizione dei gironi. Nessuna sorpresa per la loro suddivisione. Il girone C saluta il promosso Benevento, ma accoglie il Bari retrocesso dalla B. Rimangono nel raggruppamento meridionale della terza serie Salernitana, Catania, Crotone e Cosenza. C’è anche l’Inter under23 per effetto della rotazione delle seconde squadre. Il Latina shifta nel girone B, mentre il Foggia viene ripescato al posto della Ternana fallita. Le tre neopromosse sono Barletta, Savoia e Scafatese. Nelle prime tre partite, la Casertana affronterà in sequenza proprio le tre squadre vincitrici dei loro rispettivi gironi della D dello scorso anno. Non proprio l’ideale, visto che, lo si sa, le neopromosse giocano le prime partite con l’entusiasmo dalla propria parte. Alla quarta giornata toccherà poi affrontare la seconda squadra dell’Inter. Altre partite clou: Catania alla settima, Bari all’undicesima, Casarano alla tredicesima, Cosenza alla quattordicesima, Salernitana alla quindicesima e Picerno alla diciottesima. I calendari continueranno a seguire, come tradizione, la loro simmetricità. L’esordio avverrà quindi con il Barletta, al “Pinto”, sabato 22 agosto alle 21. Una settimana dopo, ore 18, la sfida al Savoia, che avverrà sul neutro di Giugliano per l’inagibilità del “Giraud”. Domenica 6 settembre, poi, la sfida interna alla Scafatese (ore 21). Ultima giornata nel weekend del 25 aprile, contro il Crotone allo “Scida”. Prima dell’inizio del campionato, inoltre, ci sarà il primo turno di coppa Italia di categoria. I falchetti saranno impegnati venerdì 14 agosto, ore 21 e al “Pinto”, contro il Savoia, che sarà quindi affrontata per due volte in 14 giorni. Il calendario in sé non ci dice alcunché su come si svolgerà l’annata, ma sembra visibile la concentrazione delle partite difficili nella seconda metà di esso. Che sia un bene o un male è presto dirlo. È certo che si cercherà di iniziare forte per non rimanere subito attardati e rischiare di perdere motivazioni. Il campionato è alle porte e porterà col prosieguo della stagione tante sorprese, che scopriremo strada facendo. Speriamo si tratti di sorprese positive per i nostri colori.