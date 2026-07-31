Il Conservatorio “Nicola Sala” amplia l’offerta formativa: approvato il nuovo Triennio in Didattica della Musica con indirizzo “Metodologie e tecniche per la disabilità”.

Riceviamo dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e pubblichiamo.

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento annuncia l’approvazione del nuovo Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Didattica della Musica – indirizzo “Metodologie e tecniche per la disabilità”, afferente alla Scuola e al Dipartimento di Didattica della Musica. Il nuovo percorso accademico ha ottenuto il parere favorevole dell’ANVUR e la conseguente autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Con questo importante risultato, il Conservatorio di Benevento si colloca tra le pochissime Istituzioni AFAM italiane autorizzate ad attivare un corso di primo livello specificamente dedicato alla didattica musicale inclusiva e alle metodologie rivolte alle persone con disabilità. Per consentire agli interessati di cogliere immediatamente questa nuova opportunità formativa, a partire dalla prossima settimana saranno aperte, in via eccezionale, le iscrizioni e le procedure di ammissione al corso, così da permettere ai nuovi studenti di iniziare regolarmente la frequenza delle attività didattiche già dal mese di novembre 2026. Le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e i relativi termini saranno resi disponibili attraverso il sito internet e i canali istituzionali del Conservatorio. Il corso, della durata di tre anni e articolato in 180 crediti formativi accademici, propone una preparazione musicale, pedagogica, psicologica e tecnologica altamente specialistica. Il piano di studi comprende, tra gli altri, insegnamenti di pedagogia musicale speciale e didattica dell’inclusione, psicologia musicale, legislazione scolastica per la disabilità, videoscrittura musicale in Braille, tecnologie didattiche inclusive, didattica musicale per studenti con bisogni educativi speciali, improvvisazione e attività musicali d’insieme specificamente orientate alla disabilità.

Particolarmente significativa la dichiarazione del Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario: «L’approvazione di questo nuovo corso rappresenta per il Conservatorio “Nicola Sala” un motivo di profondo orgoglio e, nello stesso tempo, l’assunzione di una grande responsabilità culturale, educativa e sociale. Abbiamo scelto di investire in una formazione capace di abbattere le barriere e di riconoscere nella musica un autentico strumento di libertà, partecipazione e dignità della persona. Nessuna Istituzione può dirsi realmente innovativa se non è in grado di includere, accogliere e trasformare le differenze in opportunità di crescita. Con questo percorso Benevento diventa un punto di riferimento nazionale per la formazione musicale inclusiva e dimostra che anche dai nostri territori possono nascere progetti accademici all’avanguardia, capaci di anticipare i bisogni della società e di costruire nuove professionalità. Rivolgo un ringraziamento sincero e convinto all’intero Dipartimento di Didattica della Musica, che ha ideato, elaborato e formulato il corso con competenza scientifica, sensibilità e lungimiranza. Questo risultato appartiene a tutta la nostra comunità accademica e conferma la capacità del Conservatorio di progettare il futuro, senza lasciare indietro nessuno».

L’attivazione del nuovo corso conferma la volontà del Conservatorio di Benevento di coniugare l’eccellenza della formazione musicale con l’innovazione didattica, l’inclusione e l’attenzione ai nuovi bisogni educativi e professionali, offrendo agli studenti un percorso accademico specialistico e di particolare rilevanza sociale.

Il Presidente del Conservatorio, dott. Nazzareno Orlando, ha dichiarato:«L’autorizzazione del nuovo Triennio costituisce un risultato di straordinaria importanza per il Conservatorio e per l’intero territorio. La nostra Istituzione continua a crescere non soltanto ampliando la propria offerta formativa, ma individuando ambiti nei quali cultura, innovazione e responsabilità sociale possono incontrarsi concretamente. Investire nella didattica musicale rivolta alla disabilità significa formare professionisti preparati e, al tempo stesso, affermare un modello di comunità fondato sull’inclusione e sulla piena valorizzazione di ogni persona. Il Consiglio di amministrazione sosterrà con convinzione questo percorso, che rafforza il ruolo del Conservatorio “Nicola Sala” nel panorama nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale».