Radioterapia, Santangelo: misure straordinarie per garantire cure oncologiche

La continuità delle cure oncologiche non può restare in bilico per inerzia amministrativa. In Campania i centri di radioterapia accreditati rischiano di non poter proseguire regolarmente le prestazioni per l’assenza di una programmazione chiara e di risorse certe per il 2026. Migliaia di pazienti, stimati intorno ai 15.000, potrebbero vedersi interrompere o ritardare trattamenti essenziali. È una situazione inaccettabile che mette in discussione un diritto fondamentale.Come forza di opposizione responsabile non ci limitiamo a denunciare. Serve un intervento immediato e concreto. Propongo che la Giunta regionale, entro le prossime ore e comunque prima di qualsiasi interruzione, adotti un provvedimento straordinario di salvaguardia che:sblocchi in via d’urgenza le risorse necessarie a coprire i fabbisogni già accertati dei centri di radioterapia, evitando ogni interruzione delle cure fino al completamento della programmazione annuale;

avvii contestualmente un tavolo tecnico-politico permanente, con la partecipazione delle strutture accreditate, delle Asl e delle rappresentanze dei pazienti, per definire entro settembre 2026 i nuovi contratti, i budget adeguati e l’aggiornamento delle tariffe coerenti con i LEA e con le tecnologie oggi disponibili;

istituisca un monitoraggio mensile pubblico sull’erogazione delle prestazioni radioterapiche, con relazione al Consiglio regionale, per garantire trasparenza e prevenire nuove emergenze.

La salute dei malati di cancro non può dipendere da ritardi burocratici o da mancate decisioni. Fratelli d’Italia è pronto a sostenere in Aula ogni atto utile a garantire la continuità delle cure e a chiedere, se necessario, una seduta dedicata del Consiglio regionale. I cittadini campani meritano certezza e rispetto, non annunci e rinvii.

Lo dichiara Vincenzo Santangelo,

Consigliere regionale di Fratelli d’Italia