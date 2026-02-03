Casertana, un poker per continuare a sognare

Si chiude anche quest’altra sessione di mercato, con il DS Degli Esposti che mette a segno 4 colpi. Non sono poi così tanti, ma la rosa è già OK ed erano necessari solo poche altre pedine per continuare a fare bene.

Partiamo dalle cessioni. Ceduto in prestito Falasca e terminato quello di Di Tommaso, va via anche Capasso, passato all’Aversa Normanna in D. In entrata, invece, calcheranno il “Pinto” gente come Karlo Butic, Coli Saco, Angelo Viscardi e Stefano Girelli.

La punta di diamante degli acquisti è la punta (scusate il gioco di parole) Karlo Butic. Croato classe 1998, Karlo si è “fatto le ossa” in Italia, vestendo le maglie delle squadre giovanili di Inter e Torino. Tra l’altro, con la maglia neroazzurra, è anche capocannoniere del Torneo di Viareggio 2017. Nella stagione 2018/19 è mandato in prestito dal Torino alla Ternana, con cui esordisce tra i professionisti senza però segnare. Girovaga, poi, tra serie B e C con le maglie di Arezzo, Cesena, Pordenone, Cosenza e Feralpisalò. Nel 2024 ritorna in patria vestendo la maglia dello Slaven Berupo, prima dell’esperienza al Sarajevo, in Bosnia. Segna occasionalmente, ma con il suo fisico è in grado di sconquassare le difese avversarie.

Coli Saco, giovane centrocampista di 23 anni, arriva in prestito dal Napoli. Ha nel curriculum esperienze in Francia (Le Havre su tutte), prima di approdare al Milan nella stagione 2020/21 e poi al Napoli in quella successiva. Poi, più che altro prestiti alla Pro Vercelli, all’Ancona, al Bari e all’Yverdon (serie B svizzera), con cui gioca in questa stagione. Rescisso il prestito con la squadra svizzera, Coli Saco viene “girato” dal Napoli ai falchetti.

Angelo Viscardi è uno dei colpi last minute. Giovane di 21 anni, arriva in prestito dal Benevento. Dopo l’esperienza in D alla Sambenedettese, gioca coi sanniti nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 come difensore. Solo 2 presenze da subentrato in questa stagione con i giallorossi.

Stefano Girelli è un centrocampista, classe 2001, cresciuto nella Cremonese. Gioca assiduamente con le maglie di Pergolettese e Lecco per poi approdare alla Sampdoria con cui fa contare varie presenze in serie B. Nell’ultimo anno è invece in prestito alla Salernitana con cui racimola, però, solo 4 presenze.

Si tratta di calciatori che, pur essendo giovani, hanno sulle spalle esperienze che li hanno fatti crescere. Si spera e si crede che possano migliorare una rosa che sta già dando i suoi frutti e pronta per un ulteriore salto di qualità. Non resta altro che incrociare le dita.

