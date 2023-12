Casertana un turno senza pubblico allo stadio ma per come sono andate le cose è andata bene!

Dopo le bruttissime scene viste domenica sera allo stadio “Pinto” e arrivata pochi minuti fa la decisione del giudice sportivo. I falchetti saranno costretti a dover giocare la sfida contro il Giugliano a porte chiuse. Stesso destino per il Foggia. Una scelta che per quanto amata per i tifosi è anche poco pesante perché poteva andare molto peggio. Sì chiude quindi per i tifosi rosso blu il 2023 in casa e si aprirà con la speranza che oltre le brutte scene post campo viste lunedì si torni a parlare di campo. Un campo che si spera di tanti bei sogni alla squadra e alla città per rendere il 2024 un anno storico per la Casertana