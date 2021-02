Casertana,Guidi:” Vittoria super meritata”.

Non c’è che dire, la Casertana del 2021 piace, ancora una vittoria per i falchetti che si avvicinando a grandi passi verso la salvezza. Ennesima gara senza subire goal ed anzi poche volte il Potenza ha fatto davvero paura hai falchetti.

Queste le parole di Guidi in conferenza stampa:” Quando ad inizio stagione le cose non andavano bene hai ragazzi ho sempre detto di continuare a lavorare, ovviamente essendo un gruppo totalmente nuovo ci abbiamo messo un po’ a carburare. Siamo stati bravi a digerire bene la sconfitta di Foggia, oggi l’azione del gol è stata spettacolare. I risultati positivi ovviamente aiutano perché creano entusiasmo e danno tanta autostima a tutto il gruppo”.