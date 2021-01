Casertano, chiusura scuole a Teverola, Trentola e San Marcellino

Casertano-Ancora scuole chiuse nella provincia di Caserta in particolare, la chiusura si prolunga per alcuni comuni.

Altri tre sindaci della provincia di Caserta prorogano la chiusura degli istituti scolastici a causa dell’emergenza coronavirus.

Si tratta dei Sindaci di Trentola Ducenta (Michele Apicella), Teverola (Tommaso Barbato) e San Marcellino (Anacleto Colombiano).

Teverola

Provvedimento più drastico invece a Teverola, dove il sindaco Tommaso Barbato ha ordinato la sospensione di tutte le attività educative in presenza delle scuole statali, di ogni ordine e grado, dall’11 fino al 17 gennaio. La decisione è emersa a seguito di interlocuzioni che il primo cittadino ha avuto con il dirigente scolastico Adele Caputo e con una rappresentanza di mamme sul territorio, nel corso delle quali sono state evidenziate difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria e dall’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa per l’effettuazione dello screening attraverso tamponi antigenici.

San MARCELLINO

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, che ha sospeso le attività educative in presenza e i servizi educativi delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado fino al 16 gennaio. “Siamo in una nuova fase della lotta contro la pandemia – afferma il primo cittadino – Una fase in cui deve essere ancora maggiore l’attenzione, in cui bisogna assolutamente evitare situazione suscettibili di innescare nuovi focolai di contagio. Si tratta di una decisione presa di concerto con l’assessore alla Pubblica Istruzione Luigi De Cristofaro. Qualcuno lamenta che si sta violando il diritto dei bambini di andare a scuola. Io rispondo che il diritto più grande e il dovere più impellente lo dobbiamo proprio a loro ed è quello di fare tutto il possibile per salvaguardare la loro salute e non metterli in situazione di potenziale pericolo. Questo è il mio compito. Bisogna restare vigili e garantire la sicurezza dei nostri alunni, dei nostri insegnanti e di tutto il personale scolastico.