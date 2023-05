Castel di Sangro, straordinario e meritato il successo ottenuto dal Liceo “P. Giannone” di Caserta al «Festival di teatro scolastico»

Uno straordinario e meritato successo quello riportato dal Liceo “P. Giannone” di Caserta, nell’ambito del «Festival di teatro scolastico» di Castel di Sangro, ideato e diretto dal prof. Antonio Bescia.

«Tornano in città con un importante riconoscimento, frutto dell’impegno e della dedizione dimostrati durante l’intero anno nel corso del laboratorio di teatro classico dello storico Istituto Casertano».

Queste le parole con cui l’Amministrazione Comunale di Caserta si complimenta con la Dirigente Scolastica Marina Campanile, i professori Daniela Borrelli, Grazia Fortunata Falco, Michele Casella, Irene Montanaro e Giusi Sadutto, con la coreografa Nicoletta Munno e con i giovani attori.

A sancire un vero e proprio trionfo da parte dell’Istituto i numerosi premi conquistati.

Con una rinnovata sceneggiatura dal titolo “La guerra non è mai finita” – liberamente ispirata alle Troiane di Euripide, la celebre tragedia rappresentata per la prima volta nel 415 a. C – l’Istituto si è aggiudicato il premio per il miglior spettacolo teatrale.

Alla cerimonia di premiazione che si è svolta presso il Teatro F. P. Tosti della splendida cittadina abruzzese, il Liceo Casertano ha ottenuto anche i premi per i migliori costumi, la migliore colonna sonora, ed è stato premiato per il miglior spettacolo di scuola secondaria superiore nonché per il miglior spettacolo in assoluto su 61 scuole provenienti da tutta Italia.