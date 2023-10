Castel Volturno, il 22 ottobre giornata di prevenzione senologica e dermatologica presso l’ICS “G. Garibaldi”

Castel Volturno. Dalle ore 9 alle ore 13 di domenica 22 ottobre presso i locali dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi”, sito in via San Rocco 30, giornata dedicata alla prevenzione senologica e dermatologica.

Patrocinata dal Comune di Castel Volturno, è promossa da “Oltre il Rosa – la Forza della Vita”, associazione nata dalla forza di un gruppo di persone che, unite, hanno deciso di combattere il cancro con la migliore arma disponibile: la prevenzione.

Quella prevenzione che salva la vita e a cui si invita pertanto ad aderire nel corso di giornate come queste: una lunga serie di appuntamenti legati a campagne di sensibilizzazione e screening itineranti.

Le prestazioni saranno gratuite.

Sarà possibile sottoporsi a controlli specialistici per la diagnosi precoce dei tumori.

Le visite dermatologiche per screening nevi e melanomi saranno eseguite dal dott. Michele La Vedova.

Le visite senologiche e le ecografie mammarie verranno condotte dal dott. Ghassan Markabaoui – oncologo e senologo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e presidente di “Oltre il Rosa – La Forza della Vita”; dott. Roberto Bonaiuto; dott.ssa Giuseppina Crimaldi; dott.ssa Vincenza Cantile.

Per prenotare il controllo contattare il 391.4347593 (visite senologiche) e 333.2114955 (visite dermatologiche).

È possibile chiamare da lunedì a venerdì, dalle 11:00 alle 13:00.

Accettate prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito

http://www.oltreilrosalaforzadellavita.it