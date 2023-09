CASTEL VOLTURNO, IN TRE AGGREDISCONO MEDICI E POI SI DANNO ALLA FUGA

La vicenda si è consumata nella serata del 31 agosto all’interno della sede ASL di Castel Volturno, in via Marzano, dove, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, tre donne avrebbero aggredito prima verbalmente e poi fisicamente alcuni medici, dopo che questi ultimi erano di ritorno da una visita domiciliare, impedendo loro di recarsi in ambulatorio. La causa della violenza risiederebbe in un leggero ritardo dei medici nei confronti di una visita ad un bambino accompagnato dalle tre donne. Poco dopo l’accaduto sono state subito allertate le forze dell’ordine, ma nello stesso momento le tre donne si sono date alla fuga.