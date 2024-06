CASTEL VOLTURNO: SI FINGE MARESCIALLO E TRUFFA CON OROLOGI DI LUSSO

Un 46enne di Castel Volturno ha messo in scena un’elaborata truffa, fingendosi maresciallo delle forze dell’ordine per ottenere orologi di lusso senza pagarli. Il piano è stato svelato dai carabinieri di San Nicola la Strada, che hanno arrestato l’uomo per truffa aggravata.

#### Il modus operandi

Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, l’uomo sfruttava la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni per adescare le sue vittime su siti di compravendita. Prometteva loro il pagamento per orologi di valore che si faceva spedire tramite corriere, ma poi spariva senza saldare il conto. L’ultimo bottino del truffatore includeva un Rolex Gmt Master e un Tudor Big Block, del valore complessivo di 18.000 euro. Inoltre, il finto maresciallo aveva fatto credere al venditore che uno degli orologi fosse di provenienza illecita e che avrebbe avviato accertamenti in merito.

La scoperta della truffa

La vittima, intuendo il raggiro, ha avvisato il Comando Stazione Carabinieri locale, consentendo così ai militari di individuare il truffatore. L’uomo è stato fermato mentre stava per ritirare un ennesimo pacco da un corriere. Durante la perquisizione domiciliare a Castel Volturno, i carabinieri hanno trovato un ulteriore Rolex, vari telefoni cellulari intestati a terzi e un computer con una cronologia di contatti per la compravendita di orologi.

Ulteriori vittime e arresto

Mentre i carabinieri svolgevano le operazioni, un’altra vittima, un giovane calabrese, ha contattato le autorità lamentando il mancato pagamento di un Rolex Submarine modello “Hulk” del valore di 14.500 euro, anche lui truffato con la stessa modalità.

Il truffatore, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria competente. Questa vicenda mette in luce l’importanza di verificare sempre l’identità degli acquirenti e di segnalare alle autorità eventuali comportamenti sospetti.