ATLETICA  UNDER 18 – Rieti pronta ad accogliere gli Europei Allievi

Cresce l’attesa per i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, in programma dal 16 al 19 luglio allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Il vice direttore tecnico delle squadre giovanili, Tonino Andreozzi, (in foto) ha ufficializzato la lista dei convocati della nazionale italiana: saranno 75 gli azzurrini in gara, suddivisi in 40 allievi e 35 allieve, tutti nati tra il 2009 e il 2010. Tra i protagonisti più attesi figurano alcuni dei migliori talenti dell’atletica giovanile italiana. Nei 100 metri riflettori puntati sulla velocista Kelly Doualla, già campionessa europea Under 20 nella passata stagione. Grande attesa anche per Alessia Succo, primatista europea Under 18 dei 100 ostacoli con il tempo di 12″86, e per il pesista Antony Del Pioluogo, reduce dall’ottima misura di 20,72 metri, vicina al record italiano di categoria. Anche la Campania sarà rappresentata nella rassegna continentale con due atleti convocati a difendere i colori azzurri nella competizione europea. Giuseppe Capasso dell’Atletica Agropoli nel lancio del disco e il giavellottista Antonio Di Palma dell’Ideatletica Aurora. La quinta edizione degli Europei Under 18 torna così in Italia, in una città dalla grande tradizione internazionale. Rieti, infatti, ha ospitato nel corso degli anni prestigiosi eventi di atletica, tra cui il celebre Rieti Meeting, teatro di ben otto record del mondo, e i Campionati Europei Under 20 del 2013. L’interesse per la manifestazione è già elevato: sono stati venduti oltre 3.800 biglietti e risultano esauriti i pacchetti validi per le quattro giornate di gare. Saranno oltre 1.100 gli atleti provenienti da tutta Europa a contendersi i titoli continentali. Il programma prenderà il via il 15 luglio con la cerimonia inaugurale nel centro cittadino, mentre per tutta la durata dell’evento il Fan Village di piazzale Leoni accompagnerà il pubblico con iniziative e momenti di intrattenimento.

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