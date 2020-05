Castel Volturno. Folle corsa per acciuffare tassista abusivo

Castel Volturno. Nel pomeriggio di ieri, 14 maggio 2020, durante un servizio di controllo del territorio di Castel Volturno, una vettura non si è fermata all’alt della polizia municipale dandosi alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento, durato alcuni chilometri, per le strade dell’ex Villaggio Coppola.

Il conducente, un 39enne nigeriano di professione tassista abusivo, durante la sua fuga si è “disfatto” di tre passeggeri prima di essere bloccato in Via Napoli. Sprovvisto di patente e di copertura assicurativa è stato sanzionato e deferito alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.