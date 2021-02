Catanzaro-Casertana sfida ad alta quota

Sarà una super sfida quella di domani pomeriggio al “Ceravolo”tra Catanzaro e Casertana. La squadra di casa e in piena scia del Bari e vuole cercare di continuare la sua corsa per trovare il miglior posto possibile in vista dei playoff. La squadra calabrese non ha ancora perso in questa stagione in casa, raccogliendo 7 vittorie e 3 Pareggi. Contro però avrà una Casertana piena di entusiasmo, i falchetti dopo la vittoria sul Teramo vogliono tornare a gioire anche lontano dal “Pinto”. L’ultima vittoria fuori casa e nel derby contro la Juve Stabia vinto per 2-0. Una gara se vogliamo speciale per Cuppone visto che a gennaio il Catanzaro ha provato in tutti i modi a stapparlo alla Casertana, l’attaccante rosso blu che già viaggia con la media di un gol ogni 166 minuti vorrà provare a non fermarsi per regalare un altra gioia al popolo rosso blu.

Risultati: Cavese-Juve Stabia 16/2, Bisceglie-Viterbese 17/2, Teramo-Potenza 17/2, Virtus Francavilla-Paganese 17/2, Turris-Palermo 17/2, Ternana-Catania 17/2, Catanzaro-Casertana 17/2, Avellino-Foggia 17/2, Bari-Monopoli 17/2.