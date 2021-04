Ceferin ironico:” Ho visto il calendario della SuperLega c’era ogni giorno Real-Juventus”

Ceferin in un intervista rilasciata ai colleghi sloveni è tornato a parlare ancora della vicenza SuperLega.

Queste le parole di Ceferin:”“Secondo me, non c’è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, tradizione, cultura. Ai delegati del Congresso che sono venuti il ​​giorno prima ed erano preoccupati per quello che sarebbe successo al calcio, ha detto: datemi 24 ore e passerà tutto. Oggi un club mi ha mandato il programma delle gare della Superlega: era molto divertente, perché giocano solo Real e Juventus ogni giorno”.