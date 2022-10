CELEBRATA LA PRIMA UNIONE CIVILE A CASALUCE

Casaluce “Oggi ho avuto l’onore e il piacere di celebrare la prima Unione Civile della storia di Casaluce. Una pagina bella per il nostro paese, colma di sorrisi e affetto. La prova che l’amore può e deve vincere sempre su tutto e tutti. Un ringraziamento agli sposi per avermi dato la possibilità di vivere questa emozione unica. A voi rinnovo gli auguri del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità casalucese per una meravigliosa vita insieme!”, ha dichiarato la vicesindaco con delega alle politiche sociali Maddalena Zaccariello.