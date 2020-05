Celestino Pasquale Walter Nuovo Segretario Provinciale di Napoli del Sindacato CESI

NAPOLI – Lo scorso 27 aprile 2020 il Segretario Regionale della Campania, Vincenzo Guidotti, in accordo con la dirigenza sindacale CESI Campania, ha conferito l’incarico di segretario provinciale di Napoli a Walter CELESTINO dipendente del Comune di Gragnano.

Celestino, ex dipendente del Consorzio Unico di Bacino e già Segretario Regionale del Sindacato Azzurro, con tale nomina viene investito di un ulteriore prestigiosa carica a cui certo apporterà il suo notevole contributo a seguito di una maturata esperienza ventennale nel mondo sindacale.

La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) è un’associazione che raggruppa sindacati liberi e indipendenti europei. Tale confederazione sindacale si riconosce nel principio della democrazia ed è indipendente da orientamenti ideologici. È aperta ai sindacati cristiani, liberali e socialdemocratici, purché autonomi da partiti politici.

La CESI si riconosce nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell’uomo). La CESI è un’organizzazione di diritto belga con sede a Bruxelles. Opera nel settore pubblico e privato, l’obiettivo politico-sindacale della CESI è di mantenere e di migliorare le condizioni di vita e di impiego dei lavoratori.

A questo scopo la CESI persegue l’obiettivo della partecipazione al dialogo sociale europeo di tipo settoriale e interprofessionale. L’obiettivo politico-sociale è il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei. I mezzi per conseguire il raggiungimento di tale obiettivo sono:

a. la rappresentanza degli interessi professionali, giuridici, sociali e materiali dei lavoratori del settore pubblico e privato rispetto alle istituzioni e alle organizzazioni europee e internazionali;

b. la costituzione di commissioni e di consigli di categoria;

c. il sostegno dei sindacati membri nello svolgimento delle loro attività e nella tutela dei loro interessi a livello europeo e internazionale;

d. stretti rapporti con i sindacati membri e promozione della collaborazione tra di loro;

e. la promozione e il coordinamento della collaborazione con altre organizzazioni;

f. una stretta collaborazione con l’ente di formazione della CESI.

Per conseguire il proprio obiettivo la CESI riconosce anche lo strumento della vertenza industriale, nella misura in cui lo specifico statuto delle categorie di lavoratori dei sindacati membri non escluda tale strumento in tale contesto la CESI può aderire ad organizzazioni sindacali internazionali per partenariati.

Possono aderire alla CESI:

a. confederazioni sindacali nazionali;

b. confederazioni sindacali europee;

c. sindacati professionali federati a livello europeo;

d. singoli sindacati nazionali;

e. lavoratori pubblici o privati.