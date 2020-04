Cellole, avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa

CELLOLE – Il gruppo “Cellole Libera” avvisa e ricorda alla cittadinanza che ancora per pochi giorni è possibile presentare, al comune di Cellole, l’istanza per la concessione di buoni spesa. Possono presentare istanza, da inviare entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 aprile 2020, per l’ammissione all’erogazione del buono spesa, i nuclei familiari, persone singole e

cittadini stranieri residenti nel comune di Cellole, che a causa dell’emergenza COVID-19 versano in condizioni di disagio economico, con particolare riferimento a quelle senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, o gravemente colpiti dalle misure di contenimento previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

Sarà data priorità alle istanze che presentano le seguenti condizioni:

– nuclei familiari senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;

– nuclei familiari con minori a carico e non già assegnatari di sostegno pubblico;

– nuclei familiari con presenza di uno o più disabili e non già assegnatari di sostegno pubblico;

– persone che vivono sole e senza alcun reddito. Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari ovvero le persone sole che hanno istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e in deroga). Saranno erogati, una tantum, buoni spesa di una somma variabile a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso dal servizio sociale.

Gli interessati potranno utilizzando l’apposito modello debitamente compilato e sottoscritto, a cui dovrà essere allegata fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

La predetta documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: [email protected] oppure con consegna a mano al Comando di Polizia Locale. Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Cellole wwww.comunedicellole.it.

I fondi rientrano nello stanziamento del Governo, con Ordinanza della Protezione Civile Nazionale, per un’ammontare di oltre 70 mila €, per il Fondo di Solidarietà Alimentare dell’Ente Cellolese.