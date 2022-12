Il 20 dicembre 2022 il Centro Danza Diana ha allestito lo spettacolo Natalizio al teatro Barone di Melito ,per le famiglie ,i parenti e gli amici di tutti gli allievi della scuola !

I direttori Diana Pagano e Claudio Diligente ,con tutto lo staff della scuola ,hanno organizzato con grande entusiasmo questa serata riprendendo una tradizione interrotta dal Covid.

Tutti gli allievi si sono destreggiati nelle coreografie dello Schiaccianoci ,il balletto che ci fa rivivere la magia del Natale. Per la prima volta la narrazione coreografica è stata alternata con la lettura della fiaba, curata dalla libreria didattica “Un’ altra Storia” diretta da Veronica Lucca.

Nel ruolo di Clara ha danzato Roberta Cipriano, bella ed elegante.

La serata è proseguita con una fantasia di Tarantelle e a conclusione un omaggio alla danza moderna da parte degli allievi più piccoli, dei corsi medi e superiori, che su coreografie del maestro ospite Francesco Capuano hanno danzato in stile jazz musiche natalizie.

Le due allieve più grandi della scuola Alessia Fabozzi e Giorgia Mattiello si sono esibite in variazioni impegnative ed elaborate del repertorio classico (Giselle ed Esmeralda).

La serata è stata arricchita dalla presenza di amici dell’arte coreutica come l’associazione “Artedonna.ETS“ di cui la direttrice Diana Pagano fa parte e l’associazione “Virginia Vita” promotrice del premio “Le ali della vita” dedicato a Virginia Musto e rivolto ai giovani tersicorei, di cui la scuola ha la direzione artistica.

La serata si è svolta con grande entusiasmo e successo grazie alla passione e competenza dall’intero staff docente e organizzativo del “Centro Danza Diana “.