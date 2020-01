La societa’ civile risponde alle intimidazioni contro il Centro Silvia Ruotolo: la ” Lorenzini” aderisce a Libera Contro le Mafie

Caserta. La Direzione Didattica “Lorenzini” di Caserta aderisce a Libera Contro le Mafie aprendo così i battenti della campagna di tesseramento della città di Caserta.

Libera Contro le Mafie è stata fondata nel 1995 da Don Luigi Ciotti con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse, promuovere e praticare i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà, l‘ambiente; valorizza la memoria delle vittime di mafie e di ogni altra violenza e non dimentica chi si è impegnato a costruire giustizia; opera secondo i principi della non violenza, la diffusione delle illegalità e il dominio mafioso del territorio.

All’evento battesimale del tesseramento della Direzione Didattica “Lorenzini” ha presenziato, il

Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Falco, la referente alla legalità dell’Istituto, l’insegnante

Antonella Saponara, il referente del Presidio di Caserta di Libera Contro le Mafie Mimmo

Rosario Laudato, e la referente alla Pubblica Istruzione del Presidio di Caserta dott.ssa Pina

Farina.

Il Dirigente Scolastico Prof. Falco, ha raccontato il suo impegno decennale a sostegno della legalità

attraverso Libera Contro le Mafie dicendosi onorato di ospitare la bandiera di Libera presso

l’istituto, guadagnandosi il plauso dell’intero corpo docente che fortemente ha voluto questa

adesione a questa grande organizzazione impegnata alla lotta alla legalità.

La Dott.ssa Saponara, che già ha coordinato le attività laboratoriali curate dagli operatori del

Centro Polifunzionale Silvia Ruotolo condotte insieme al figlio Francesco Clemente – vittima

innocente della camorra, le quali hanno avuto luogo il 24 ottobre presso la sede centrale della

“Lorenzini” con la partecipazione di alunni e docenti in rappresentanza di tutti i plessi, ha garantito

la cura di numerosi eventi ed attività che coinvolgeranno enti ed istituzioni del territorio oltrechè

tutta l’utenza che confluisce in questa fervente Comunità Educante.

Mimmo Rosario Laudato, referente del Presidio di Caserta ha affermato: dopo l’evento inaugurale

della nuova sede del nostro Presidio di Caserta intitolato a Silvia Ruotolo vittima innocente di

camorra e che ha visto la partecipazione di Don Luigi Ciotti fondatore di Libera, è nostra

intenzione far conoscere gli obiettivi di questa grande organizzazione all’intera città.

La referente alla Pubblica Istruzione del Presidio di Caserta Dott.ssa Pina Farina si è detta

soddisfatta affermando: per questo nuovo anno 2020, siamo partiti proprio dalle scuole perchè

crediamo fermamente che la scuola è fondamentale per educare i nostri figli alla legalità. Tante le

iniziative in programma per quest’anno che vedranno i nostri alunni in prima linea.