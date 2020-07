CERRETO FDI DENUNCIA : “ San Nicola La Strada il Sindaco Marotta nasconde alla città provvedimento di quarantena per 50 senegalesi “

San Nicola la Strada.Un nuovo possibile focolaio di Covid potrebbe scoppiare a San Nicola La Strada , nei giorni scorsi dei cittadini senegalesi residenti a San Nicola La Strada sono stati ritrovati positivi ai tamponi Covid, ed è stato attuato un provvedimento di quarantena da parte del sindaco per circa 50 senegalesi residenti nelle coorti di Via Venti settembre e via Bronzetti.

A tal proposito Marco Cerreto commissario provinciale di FDI di Caserta dichiara “ riteniamo grave che il sindaco Marotta, forse troppo occupato a pensare alla sua campagna elettorale e a non turbare quella del suo compagno di partito De Luca abbia scelto di sottacere ai suoi concittadini il provvedimento da lui stesso attuato con l’ordinanza nr. 20 del 10 Luglio, non pubblicata ad oggi sul sito del comune, riteniamo che trattandosi della comunità senegalese che a San Nicola La Strada è nutritissima questa vicenda debba essere trattata con la più alta delle attenzioni , ma a noi di FDI non risulta che le cose stiano in questi termini, chiediamo al sindaco di fare immediatamente chiarezza e di utilizzare il personale della polizia municipale a presidio dell’ottemperanza e dell’osservanza dell’ordinanza . La comunità senegalese, che noi rispettiamo, è allocata in zone conosciute ed è nutritissima e sappiamo che le condizioni di promiscuità abitative sono potenzialmente pericolosissime per il pericolo di contagio, inoltre non è dato sapere se esistano in mezzo a loro persone non censite attualmente dall’amministrazione . Pretendiamo quindi chiarezza e tempestività da parte del sindaco Marotta e dalla sua amministrazione “