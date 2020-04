Cerreto (FdI): “Parte la campagna di solidarietà “Anche a Pasqua FDI è vicino a chi è in prima linea contro il virus

CASERTA – “Fratelli d’Italia non fa mancare la propria vicinanza a chi è in prima linea contro il diffondersi del Coronavirus, e che anche nei giorni di festa saranno impegnati nel proprio lavoro, fondamentale, per il contrasto alla Pandemia e per mettere in condizione l’Italia di ripartire. Per questo Giorgia Meloni ha lanciato la campagna di solidarietà denominata: “Al fianco di chi combatte”.

È quanto ha dichiarato Marco CERRETO di FdI. “Nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis consegneremo dolci tipici e tradizionali a coloro che non possono festeggiare in famiglia perché in prima linea a vario titolo e con vari compiti contro la pandemia in atto”. A tal proposito Marco Cerreto commissario provinciale di Caserta ha dichiarato: “Le limitazioni relative alla circolazione ed i divieti imposti che vogliamo assolutamente rispettare, hanno limitato purtroppo la possibilità di una grande gara di solidarietà, ma devo comunque ringraziare soprattutto gli amministratori del partito che si sono adoperati per farsi rilasciare le autorizzazioni necessarie per il buon fine dell’iniziativa, così che domani a Caserta il consigliere Stefano MARIANO accompagnato da Adriana GIUSTI e dal dirigente di Gioventù Identitaria Gian Michele CASTELLO consegneranno dolci tipici Pasquali presso il Comando della Polizia Municipale, alla Protezione Civile di Caserta.

A Maddaloni invece Gigi Bove, vice sindaco, ed i consiglieri comunali Alessandra VIGLIOTTI e Aniello AMORUSO doneranno prodotti tipici e dolci Pasquali alla Croce Rossa, Protezione Civile e poi si recheranno anche presso il Comando della Polizia Municipale per donare delle Colombe.

A San Felice a Cancello il dirigente Igino NUZZO donerà uova pasquali ai medici dell’ospedale di San Felice e dolci tipici presso il Comando dei Carabinieri di Santa Maria Vico. Nella città di Aversa, il consigliere comunale Alfonso OLIVA ed i dirigenti Felice BELLUOMO e Pino CANNAVALE omaggeranno “Polacche” e altre specialità ai Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani e Polizia di Stato.

Un impegno non da poco considerate le difficoltà di approvvigionamento stante le restrizioni in essere” – ha, infine concluso Cerreto – “ma non volevamo far mancare la nostra vicinanza a tutti coloro che con grande senso del dovere, stanno svolgendo un compito fondamentale per la nostra comunità e che non smetteremo mai di ringraziare”.