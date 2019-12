Cesa – Un successo il convegno sulle sculture medioevali della cattedrale di Aversa e sulle chiese di Cesa

CESA – L’associazione CesaRinasce nell’ambito del programma delle iniziative natalizie ha organizzato per venerdì 20 dicembre 2019, con inizio alle ore 18:00, nell’aula consiliare del comune di Cesa in Piazza De Gasperi, un convegno avente per tema: “Sculture Medioevali della cattedrale di Aversa e cenni storici su antiche chiese di Cesa e circondario”.



L’evento ha avuto un grande successo. Oltre ai relatori che hanno appassionato il pubblico presente è intervenuto, su invito del Presidente Cesario BORTONE, il giornalista Mario DE MICHELE, recentemente fatto oggetto di un attentato, e attualmente sotto scorta. La cultura è l’arma più efficace contro l’illegalità ha detto Bortone, anche il giornalista Mario De Michele ha confermato ciò è per questo è intervenuto nel convegno.



Per la cronaca dopo i saluti del sindaco Enzo GUIDA la parola è passata al giornalista recentemente fatto oggetto di attentato a colpi di arma da fuoco nel comune di Gricignano d’Aversa. Il moderatore è stato il collega Antonio PARRELLA. Il presidente di CesaRinasce si è soffermato su il concetto della legalità vista con gli occhi liberi da condizionamenti politici . Legalità è cultura, cultura della legalità è vera cultura.



Il convegno ha visto protagonista il prof . Giuseppe SCHIAVONE che, come docente di storia e filosofia al liceo Rigo di Aversa, ha voluto puntualizzare quali sono stati i percorsi storici delle nostre località a cominciare dalla fine dell’impero romano. Il convegno poi ha visto come protagonista il dott. Guido VERDE. Video e immagini passate al proiettore.