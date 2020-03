CGIL, CISL E UIL: “Una Task Force con la Prefettura per monitoraggio sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori

CASERTA – Si è svolto martedì, 24 marzo 2020, un video-incontro tra le OO.SS.: CGIL-CISL-UIL provinciali, nelle persone dei Segretari Generali Matteo Coppola, Giovanni Letizia e Antonio Farinari, con il Prefetto di Caserta.

Al centro dell’incontro la necessità di una rigorosa definizione delle attività produttive necessarie e l’implementazione di tutte quelle misure utili alla tutela dei lavoratori impegnati in esse. L’incontro fa seguito al Protocollo siglato a livello nazionale dalle Confederazioni e dal Governo e all’impegno che in questi giorni le organizzazioni sindacali stanno mettendo in campo per la sua ferma applicazione.

Il Prefetto ha garantito un impegno massimo in questa direzione attraverso tutti gli strumenti di monitoraggio di cui la Prefettura dispone ed anche implementandone ulteriori.

La prima richiesta di CGIL CISL e UIL è di garantire nei luoghi di lavoro non solo tutta la strumentazione idonea ad assicurare la salute dei lavoratori ma anche di attivare al meglio e in misura estesa lo smart working. Su questa proposta il Prefetto ha dato massima disponibilità affinché queste misure vengano messe in campo su tutti i luoghi di lavoro.

CGIL CISL e UIL hanno fatto rilevare in particolare l’esigenza di un intervento nei settori della Sanità, dell’ambiente, degli uffici postali. In questa direzione il Prefetto, in particolare per quanto riguarda l’ambiente, ha garantito un lavoro di collegamento e pressione con gli Enti locali e la Provincia.

Ha inoltre dato massima disponibilità a video-incontri con il Commissario Straordinario dell’AORN, con il Direttore generale dell’ASL CE e con i responsabili di Poste Italiane.