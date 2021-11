Prima sconfitta stagionale per la Casertana di Maiuri, la squadra rossoblu’ si è dovuta arrendere alla Mariglianese. Finisce 4-1 per la squadra di casa, una sconfitta che costa alla Casertana il primato. Non solo la sconfitta a rovinare i piani anche infortunio prima della gara di Rainone, insomma una giornata decisamente storta per i rossoblu’