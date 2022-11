” CHE VIOLENZA DI GENERE ” LA CROCE ROSSA DI CASERTA IN PIAZZA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Caserta. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Caserta, scende in campo venerdi’ 25 novembre 2022 in occasione della ” Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”. I volontari ,guidati dal Presidente Teresa Natale, svolgeranno una campagna informativa avente come titolo” che violenza di genere”. L’ evento si terrà nella città di Caserta , Piazza Vanvitelli, dalle ore 10 alle ore 12,30, con l’ allestimento di uno stand espositivo che si svilupperà attraverso una serie di workshop che prevedono l’ esposizione di pannelli rappresentativi , letture e narrazione di brani tratti da storie vere e conseguenti riflessioni , figurazione scenica della ” Red Rouge” , illustrazione delle quattro fasi sul ” Ciclo di Walker”.

” Il nostro obbiettivo – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale-è quello di fare conoscere e approfondire il tema della violenza contro le donne nelle sue varie declinazioni : violenza fisica , violenza sessuale, violenza economica, violenza assistita, violenza psicologica, stalking. La posta in gioco è alta- ha concluso- si tratta cioè di fare splendere un arcobaleno nella nuvola di qualcun’ altra”.