Chiaiano: Polizia scopre un garage abusivo e denuncia un 59enne – Porta Nolana: Preghiera di gruppo. Polizia sanziona 5 persone

Chiaiano: Polizia scopre un garage abusivo e denuncia un 59enne.

NAPOLI – Nel pomeriggio di venerdì, 24 aprile 2020, gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giovanni Ansaldo una persona scendere da un’auto ed entrare all’interno di un garage.

I poliziotti hanno fermato l’uomo e hanno sequestrato il manufatto risultato abusivo poiché privo di qualsiasi autorizzazione

A.D.B., 59enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per aver violato la normativa sull’edilizia e per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché revocata e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

NAPOLI – Porta Nolana: Preghiera di gruppo. Polizia sanziona cinque persone.

Nel pomeriggio del 24 aprile 2020 gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Via Lavinaio poiché un era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone riunite in preghiera all’interno di un terraneo.

I poliziotti, giunti su posto, hanno trovato cinque bengalesi tra i 32 e i 58 anni, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato poiché inottemperante all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso nei suoi confronti nel dicembre del 2016.

Infine, tutti sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.