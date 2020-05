Chiazza nera alla foce Agnena, Grimaldi: ignorati i progetti di Bandiera blu della giunta Caldoro

«Poche ore di Fase due e vengono subito fuori i risultati di cinque anni di governo De Luca: la chiazza nera alla foce Agnena non è altro che la conseguenza dell’assenza di politiche del governo regionale sul litorale Domitio». A dichiararlo è il consigliere regionale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Massimo Grimaldi. «A De Luca sarebbe bastato portare avanti i progetti di Bandiera blu pianificati dalla giunta Caldoro per rilanciare un’area meravigliosa della nostra Regione – ha spiegato Grimaldi – e, invece, nulla, come nulla è stata l’azione politica per la provincia di Caserta e la regione Campania».