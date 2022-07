Il Partito Animalista Italiano dal 30 giugno 2022 sta monitorando l’effettiva chiusura degli allevamenti di visoni in Italia. Tra Lombardia ed Emilia Romagna, una task force di volontari, raccordati dalla consigliera comunale Linda Alessandra Bighetti del Partito Animalista sta controllando allevamenti e segnalazioni che stanno arrivando al Partito. Come conferma il presidente Cristiano Ceriello, presidente del movimento, grazie alla Bighetti sta crescendo la task force per verificare come dal 30 giugno 2022, così come previsto dalla normativa italiano, in Italia siano stato chiusi gli allevamenti.

Sinora i controlli hanno dato esito positivo, soprattutto in Lombardia, ma ci sono ancora molte segnalazioni da verificare, soprattutto sulla fine degli animali degli allevamenti oggetto di chiusura.

Lo stesso Partito Animalista sui suoi canali sociali, e in particolare sulla pagina Facebook che mensilmente ha oltre un milione di contatti e quasi 133.000 followers, sta chiedendo ai cittadini segnalazioni e materiale fotografico, affinchè finalmente si possa verificare che anche l’Italia sia diventato un paese “fur free” per quanto riguarda i visoni.