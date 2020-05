Chiusura Emiciclo Ovest della Rotonda. Marotta in videoconferenza con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

SAN NICOLA LA STRADA – Con l’ordinanza sindacale nr. 11 dell’11 maggio 2020, emessa dal Sindaco di Sn Nicola la Strada Vito Marotta, da martedì 12 maggio 2020 e fino a nuova disposizione, non è consentito l’accesso al pubblico all’emiciclo ovest della Villa Comunale di Largo Rotonda. L’Ordinanza ha diviso la Città in due fazioni: quelli che plaudono all’iniziativa del Sindaco Marotta e quelli che la ritengono assolutamente insufficiente, sottolineando che l’Emiciclo Ovest della Rotonda non si può chiudere (simbolicamente) con un nastro rosso con l’ilarità degli stessi malviventi nei confronti dei quali è diretta l’Ordinanza.

Infatti, gli stessi malviventi la “vivono” intensamente a differenza dei sannicolesi che si domandano: “perché ora e non 5 anni orsono quando l’Amministrazione comunale si insediò?”.

A distanza di pochi giorni dalla chiusura di quel tratto di Rotonda, apprendiamo da un post del Sindaco Marotta che venerdì, 15 maggio 2020, si è svolta la riunione, in videoconferenza, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Caserta, l’organo consultivo del quale fa parte il Prefetto, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Del Comitato possono farne parte anche il sindaco del comune interessato alle problematiche relative alla sicurezza locale che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell’ente locale per il migliore espletamento della funzione della sicurezza pubblica.

“La chiusura dell’emiciclo ovest della Villa di Largo Rotonda” – ha scritto il primo cittadino sannicolese – “è stato un provvedimento drastico ma indispensabile: non si poteva consentire la libera circolazione dei cittadini in un’area che, in quanto teatro di intense attività illegali, presenta un alto rischio di infezione. Con quel provvedimento, però, volevamo soprattutto lanciare un forte segnale di allarme istituzionale: questo segnale è stato raccolto, ed ha prodotto un primo risultato.

Infatti il Prefetto di Caserta ha convocato prontamente una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuta nella mattinata di ieri in videoconferenza. Già solo l’elenco dei presenti conferma la consapevolezza della gravità del problema: infatti hanno partecipato all’incontro il Prefetto di Caserta, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Caserta e di San Nicola la Strada. I Comandanti delle Forze dell’Ordine, cui va tutto il nostro apprezzamento per il lavoro svolto nonostante le difficili condizioni, hanno sottolineato che gli interventi nella zona sono stati continui e ripetuti, ed hanno consentito di effettuare un rilevante numero di arresti.

Naturalmente, l’attività di controllo può solo limitare il disagio; c’è bisogno di interventi che lo affrontino alla radice. La proposta del Questore di Caserta, immediatamente sostenuto dal Prefetto, è la costituzione di un Tavolo Tecnico in Prefettura per studiare e definire un intervento strutturale. È un primo risultato importante” – ha aggiunto Marotta – “e al più presto invierò una nota per chiederne la costituzione formale e la convocazione. Tuttavia, sono consapevole che produrrà risultati solo in proporzione alle idee, alle proposte ed ai progetti che saremo capaci di elaborare.

Questo lavoro di elaborazione vedrà naturalmente impegnati in prima linea i tecnici del Comune, ma ho fiducia che anche fra le associazioni, le forze politiche ed i movimenti cittadini possa nascere un dibattito fruttuoso per la ricerca di proposte utili e praticabili.

Nel frattempo monitoriamo la situazione dell’emiciclo ovest della Rotonda, dove continueranno i controlli della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine, per valutare eventuali provvedimenti di riapertura in base a come si evolverà la situazione.

Da parte mia, in attesa della convocazione del Tavolo tecnico, mi impegno fin d’ora a tenere costantemente informati i cittadini sui suoi lavori, sulle proposte che verranno discusse e sulle decisioni prese. Vorrei che la riapertura non significasse soltanto un po’ più di libertà di movimento, pur con tutte le precauzioni da non dimenticare mai, ma segnasse anche il momento in cui ricominciamo a pensare e a progettare per il futuro della nostra comunità cittadina”.