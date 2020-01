Christiana Ruggeri del Tg2 presenta a Capua il suo ultimo libro “Greta e il pianeta da salvare”

CAPUA – Fa tappa anche a Capua (CE) “Greta e il pianeta da salvare”, il libro scritto dalla giornalista del TG2 Christiana Ruggeri per sensibilizzare i bambini a rispettare la Terra nella loro quotidianità.

Lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 16:00, nell’antichissima Chiesa di San Salvatore a Corte fondata nel 960 (via Principi Longobardi 10), l’autrice incontra gli studenti, i docenti, le famiglie degli alunni, le Autorità cittadine e tutti i lettori interessati all’argomento.

L’iniziativa è promossa dall’I.C. “Pier delle Vigne” in collaborazione con il Circolo dei lettori-Cose d’interni e sotto l’egida di “Capua, il Luogo della Lingua Festival” e con Touring Club-Aperti per voi, Auser Capua, Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni ed affari) di Capua; la Chiesa di San Salvatore a Corte è concessa da Capua Sacra e da Parrocchie Capua Centro. All’incontro con l’autrice intervengono il dirigente dell’Istituto scolastico ing. Pasquale Nugnes, tutto il team docente delle classi IV, il sindaco del Comune di Capua arch. Luca Branco, l’assessore all’istruzione dott.ssa Loredana Affinito, l’assessore all’ambiente avv. Anna D’Orta, il consigliere con delega all’istruzione dott. Claudio Di Benedetto.



Christiana Ruggeri, che tra l’altro da novembre è anche vicepresidente di Greenaccord onlus, sta proseguendo il suo tour di presentazioni nelle librerie e nelle scuole italiane, molte delle quali hanno sposato il progetto di Educazione Ambientale #UnAlberoUnaScuola per la lotta ai cambiamenti climatici portato avanti nel libro.

Il volume, infatti, lancia una sfida verde, con un percorso che accompagna lo studente durante l’intero anno scolastico e si conclude con il progetto #UnAlberoUnaScuola, perché avere un amico “con le radici piantate a terra” significa combattere lo smog presente nell’aria che respiriamo.

D’altronte il testo è ecologico, con carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), ha la copertina di scarti di mais e utilizza inchiostri a base vegetale. Le illustrazioni sono di Ilaria Perversi ed è pubblicato da Glifo Edizioni (sul sito: http://www.glifo.com/it/shop/75-christiana-ruggeri-ilaria-perversi-greta-e-il-pianeta-da-salvare).

Poiché “non c’è un pianeta B”, occorre diventare protagonisti di semplici gesti ecologici per migliorare il futuro (dal riciclo all’elettricità, dall’acqua all’aria, fino al supermercato) e occorre arricchire la squadra di bambini lettori che amano la natura, l’#EarthBookTeam. Per entrare nella “Squadra del Libro per la Terra”, acquistare il testo e organizzare incontri ed eventi ci sono varie opzioni: andare in libreria, scrivere all’email [email protected] per qualsiasi info (mamme, papà e scuole) e ordini; seguire la pagina Facebook Earth Book Team, La squadra del libro per la terra (https://facebook.com/EarthBookTeam/), dedicata al libro e al suo progetto #UnAlberoUnaScuola, oltre a tanti consigli green, sempre aggiornati.

Oltre ad essere accolto nelle campagne nazionali #IoLeggoPerché dell’AIE e “Libriamoci: giornate di lettura nella scuola” del MiBACT, dal 19-20 ottobre il libro è stato al BookPride di Genova, l’8 novembre alla Feltrinelli di Caserta, il 14 novembre nella sala conferenze del Termovalorizzatore TRM di Torino, il 21 novembre Giornata nazionale degli Alberi alla Feltrinelli Galleria Sordi di Roma, dal 4 all’8 dicembre a ‘Più Libri Più Liberi’ alla Nuvola di Roma, il 13 dicembre a Firenze nella sala Pegaso della Regione Toscana.



Nel 2020 sono già in agenda le presentazioni a Parma (capitale della Cultura), Gela (CL), Catania, Palermo e incontri nelle scuole che hanno adottato il testo, oltre alla partecipazione dal 30 marzo al 2 aprile a Children’s Book Fair di Bologna e dal 14-18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ad aprile, per la 50° Giornata mondiale della Terra (Earth Day), ci sarà un evento green al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma per “Il Villaggio per la Terra”, con il coinvolgimento delle scuole che hanno partecipato al progetto di Educazione Ambientale.

l’Autrice

Christiana Ruggeri, giornalista degli esteri del Tg2, gira il mondo per lavoro e per passione. È un’attivista per i diritti degli animali. Per Giunti Editore ha pubblicato: La lista di carbone (2016. Finalista Premio Bancarella), Dall’inferno si ritorna (2015). Con Infinito Edizioni ha pubblicato: I dannati (2017).

l’Illustratrice

Ilaria Perversi, illustratrice. Dopo il diploma in Digital Animation, si specializza nell’illustrazione per l’infanzia. Collabora con case editrici (Verbavolant Edizioni, ecc.) e importanti clienti internazionali (Clementoni, Vorwerk Italia, Arcadia Italy, Ocean Butterflies International).