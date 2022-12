Ciclismo, danza e storia nel pomeriggio culturale di “Ultimo ballo in maschera”

Il prossimo appuntamento della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II° edizione, è per il giorno 3 dicembre 2022 dalle ore 16.30 presentato da Lucia Grimaldi con riprese audiovisive di Franco Trifirò, poi disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA.

La serata è dedicata al cammino dell’uomo e si terrà nella Sala “Luigi Settembrini” e ad apertura lavori prevede le Letture da “Favole” a cura di Ilde Rampino.

Seguiranno le letture a cura di Dalila Vigliotti da “IO, TU E LA LUNA” e di Giovanna Santangelo da “POESIE”.

Segue la presentazione dei libri con gli autori a confronto: Angelo Paratico presenta “Mussolini in Giappone” e Vins Tramontano presenta “La vita che volevo”.

Segue l’intermezzo “Il sogno di Maria” di Fabrizio De Andrè nel salone.

Ci sarà dunque la Performance di danza PROTAGONISTI BALLET con la Direzione di Monica Moraldo e il Gruppo ballerini HIP HOP con le coreografie di Antonio Guerriero.

La serata prosegue con l’intervento a cura di Luigi Di Nuzzo (docente di Filosofia), Amedeo Marzaioli (fratello del ciclista Alberto Marzaioli), Angelo Salvatore Letizia (direttore di corsa del Giro d’Italia femminile) e altri ricercatori e storici del Ciclismo che a confronto presentano “Dal Giro dei Tre Mari al Girorosa 100 anni di ciclismo a Maddaloni” di Amedeo Marzaioli e Angelo Salvatore Letizia. Segue dibattito con i presenti.

La chiusura dei lavori sarà vissuta con la performance “ Le nuvole ” di Fabrizio De Andrè a cura di Giovanna Santangelo e Dalila Vigliotti e al sax Carmen D’Angelo.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.