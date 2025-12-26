Ciclista gravemente ferito sulla pista ciclabile 

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo una pista ciclabile di nella zona est della città di Verona. Un uomo di 60 anni, residente a Montorio, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta mentre percorreva il tracciato in sella a una bicicletta elettrica.

La caduta e il trauma alla testa

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto violentemente sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico. L’uomo ha battuto con forza la testa ed è stato soccorso in condizioni critiche dal personale sanitario. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza al Polo Confortini dell’ospedale di Verona, dove è stato ricoverato in codice rosso.

L’ipotesi dell’urto con un altro ciclista

Non si esclude il coinvolgimento di un secondo ciclista, che potrebbe aver urtato l’uomo prima dell’impatto al suolo. Secondo quanto emerso, l’altra persona coinvolta si sarebbe allontanata subito dopo l’incidente. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti e al momento non sono stati confermati testimoni diretti.

I rilievi e la ricerca di testimoni

Sul posto sono intervenute due pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale di Verona per effettuare i rilievi. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili e invitano eventuali testimoni a farsi avanti per chiarire l’accaduto. L’obiettivo è ricostruire con precisione le responsabilità e verificare l’eventuale omissione di soccorso.

