Cimitero di Caserta: da luogo della memoria a luogo dimenticato

Caserta. Erbacce ovunque, stradine dissestate, sporcizia ed incuria: questa è l‘immagine triste in cui versa attualmente il Cimitero di Caserta.

Le foto pubblicate, scattate da un utente del gruppo facebook “Ciò che vedo in città”, segnalano la mancanza di attenzioni e di cura dedicate ad un luogo così importante.

Infatti, questa struttura, che dovrebbe rappresentare la casa di centinaia e centinaia di defunti, sembra invece abbandonata al proprio destino.

Un colpo al cuore per chi si reca a porgere un fiore o rivolgere un pensiero ai propri cari non più in vita.

Una situazione difficile da accettare soprattutto per chi paga le tasse anche allo scopo di una maggiore attenzione che, a quanto pare, viene spesso a mancare.

Una circostanza analoga era già stata segnalata precedentemente, ma sembra che da un anno a questa parte le cose non siano cambiate.

La richiesta dei cittadini è una: rispetto per un luogo sacro e di memoria, che rappresenta parte della storia di ognuno di noi e che troppo spesso viene dimenticato dall’Amministrazione.