Cina. L’incubo di una “nuova Wuhan”. Nuovo epicentro per il Covid 19.

In Cina, stavolta a Shulan e non più a Wuhan, scoppia una nuova epidemia da Covid 19. Popolata da 700mila persone ed ubicata nella provincia nordorientale di Jilin, al confine con Russia e Corea del Nord.

Nel gigante asiatico, ad oggi, sono risultati positivi al morbo 82.960 individui, mentre i pazienti deceduti per il Covid sono 4.634.

A convincere il governo cittadino e quello nazionale a decretare l’allarme rosso e a “sigillare” Shulan è stata, la scoperta nella città in questione di un “cluster” di nuovi infetti, costituito da “un nucleo di persone che non aveva avuto contatti con l’estero, né tanto meno con il settore sanitario, quindi senza esposizione considerate ‘a rischio’”.

Nella cittadina è stato applicato un lockdown rigidissimo, al pari di quello adottato in precedenza a Wuhan.

Sono stati intensificati i controlli, soprattutto in tema di spostamenti.

Per la spesa solo una persona per nucleo familiare è autorizzata ad uscire, e non tutti i giorni, per più di due ore tra l’altro.

Per di più, i complessi residenziali con casi Covid-19 confermati o sospetti sono stati chiusi da lunedì, privati del permesso di entrare od uscire di casa.

Le forniture giornaliere di beni di prima necessità sono consegnate direttamente a casa dai supermercati locali.