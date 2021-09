Ciro Guerriero candidato Sindaco di Caserta kest’e’

Queste le dichiarazioni di uno dei candidati sindaci alle prossime comunali di Caserta, ossia Ciro Guerriero

Pubblicità elettorale

Sto riuscendo a catalizzare l’attenzione di tanti e in maniera trasversale. L’iniziativa del nostro movimento politico che è “Caserta Kest’è” nasce da un gruppo di amici di diversa provenienza e formazione ma che hanno in comune una storia d’impegno sociale e volontariato, e comunque un gruppo che ha a cuore la città di Caserta, che ha nella capacità di fare sintesi tra le diverse sensibilità il proprio punto di forza. Sento forte la responsabilità della mia candidatura perché abbiamo generato un’aspettativa. Abbiamo invitato i cittadini a lasciare la comodità dei salotti di casa e di ritornare nelle strade, in piazza e nelle sedi di riunione, per rianimare una comunità che ha bisogno che i suoi cittadini se ne prendano cura.

Abbiamo una metodologia comunicativa diversa. Non di un racconto di quello che si vorrà fare per Caserta, ma la rappresentazione vera, fisica, di quello che intanto nel nostro territorio si fa e soprattutto l’idea che, se dobbiamo realizzare dei progetti di sviluppo, vero e duraturo per la nostra città, non possiamo non pensare di realizzarli con chi questo territorio lo amministra ed è a fianco a noi.

Noi abbiamo una visione di questa città e partiamo dall’esistente. Quello che c’è di buono ce lo teniamo stretto e non solo verrà mantenuto ma anche implementato.

Oggi fare il sindaco è un azzardo, perché con pochi fondi a disposizione per amministrare le città si diventa subito impopolari ma il mio forte senso di responsabilità senza dubbio sarà vincente. Per me ed il mio gruppo è arrivato il momento di restituire qualcosa alla comunità che ci ha dato tanto. Siamo in una posizione fortunata, perché siamo liberi. Siamo in una condizione di serenità di fondo, e chi ha la fortuna di trovarsi in questa condizione, secondo noi ha anche il dovere di restituire un po’ di quello che ha preso e allora non possiamo esimerci da questa responsabilità. E’ vero però che ci vuole un pizzico di follia, perché il sindaco sarà soggetto a critiche, avrà un sacco di problemi, ma quello che prevale è l’entusiasmo e la passione perché noi crediamo che con la partecipazione di tutti i cittadini o di coloro che si vogliono mettere in gioco, la nostra città può cambiare volto e per invogliare i nostri cittadini a farlo i primi dobbiamo essere noi. Ecco perché Ciro Guerriero ci mette la faccia.

Qualora diventassi il sindaco di questa città ripartirei dai giovani, da uno sviluppo economico della città che sia integrato con il territorio, dal welfare e dall’innovazione tecnologia alla quale la città si è sottratta per troppo tempo. Tra le prime cose che io farei sono quelle essenziali dalle quali ripartire. Punto numero uno: piano regolatore. La prima cosa su cui lavoreremo.Un altro punto, è la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale. Dobbiamo mettere tutti i dipendenti comunali in condizione di dare il meglio e rendere il proprio lavoro più efficace ed efficiente possibile. Poi, un altra cosa importante è la costituzione di un team che si occuperà di utilizzare tutte le possibilità offerte dall’agenda comunitaria 2021-2026, perché dal 2027 la maggior parte di queste risorse verranno spostate verso i nuovi soci della comunità europea che sono quelli dell’est. Questo è l’ultimo giro disponibile. Perché sono gli enti locali che devono riprogettare il proprio territorio ed essere pronti. Noi dobbiamo farci trovare pronti , è un’occasione imperdibile.”