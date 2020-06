CISAS: “La Città di Caserta è fra le più costose d’Italia”

CASERTA – Mario DE FLORIO, Segretario generale del Sindacato CISAS afferma che Caserta risulta essere fra le città italiane più costose: “Il costo della vita continua a salire dovunque, anche in provincia di Caserta, che non risulta essere più conveniente per i Consumatori, come avveniva in passato.

Un’apposita indagine parla chiaro: Caserta è ai primi posti della graduatoria dei Punti di Vendita meno convenienti in Italia” – ha evidenziato la CISAS – “L’indagine, che ha coinvolto numerosi comuni della provincia, ha confermato come i risparmi per i consumatori crescono laddove vi è vera concorrenza.

La Segreteria della Cisas ritiene che le Autorità competenti e le varie Associazioni dei Commercianti debbano adoperarsi, affinché il costo della vita nel casertano non continui a crescere, ma ridiventi conveniente come nel passato. Ciò, anche in considerazione della crisi economica, che da tempo ha investito tutta la provincia di Caserta, Corona virus a parte”.