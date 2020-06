CISAS: “Ristori a fondo perduto”

CASERTA – La Segreteria della Cisas, guidata a lvello regionale da Mario DE FLORIO, ricorda che da lunedì, 15 giugno 2020, di pomeriggio, potranno essere inviate le richieste all’Agenzia delle Entrate per eventuali ristori a fondo perduto. Le richieste, che riguardano Commercianti, Artigiani e Piccoli Imprenditori con ricavi annuali fino a 5 milioni di euro, potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate.

La Cisas precisa che le domande vanno presentate solo per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti, che saranno controllati successivamente. Se il contributo richiesto supera 150 mila euro, la domanda deve essere firmata digitalmente ed inviata solo per posta elettronica certificata.

La condizione per avere il contributo è che gli interessati devono aver subito un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. La Cisas precisa che non vi è alcun click day per cui i richiedenti possono avanzare la richiesta di ristoro per 60 giorni, a partire dal 15 giugno. Il contributo sarà versato entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze, se in possesso dei requisiti richiesti.