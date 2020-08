Caserta. Si trova ancora all’Ospedale S.Anna e s. Sebastiano di Caserta il 23enne Claudio Carano che nella notte fra Sabato e Domenica scorsa è sbattuto con la sua auto violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Claudio ha bisogno di donatori di sangue. A tal proposito è iniziata una campagna di sensibilizzazione per far si che più’ persone si rechino all’ ospedale – centro trasfusioni- dal Lunedi’ al Venerdi’ ore 8 e fino alle 13 per donare sangue.