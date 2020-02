Clinica Pineta Grande – Al geometra Domenico Romano è fatto divieto di esercitare la professione

CASTEL VOLTURNO – Giovedì, 13 febbraio 2020, il Tribunale del Riesame di Napoli ha sostituito a Domenico ROMANO la misura del divieto di dimora con quella interdittiva del divieto di esercitare la professione di geometra, confermando la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al concorso dello stesso Romano nei fatti contestati al geom. Carmine NOVIELLO, all’epoca dei fatti Responsabile dell’UTC di Castel Volturno e Vincenzo SCHIAVONE, riqualificati dallo stesso Tribunale del Riesame nel reato di abuso di ufficio, in sede di decisione dell’impugnazione proposta dallo stesso Schiavone avverso l’originaria ordinanza cautelare.

Risulta invece confermato il quadro di gravità indiziaria in relazione alla illecita gestione della procedura dal punto di vista degli aspetti urbanistici e ambientali, cosi come contestati ai capi 2, 2 .1) e 3 della ordinanza cautelare emessa dal GIP di santa Maria Capua Vetere. Il Tribunale per il Riesame per i due indagati ha annullato la misura cautelare limitatamente alle contestazioni di abuso di ufficio e falso ideologico riguardanti il rilascio del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza di Caserta.

Le motivazioni non sono ancore note essendosi il Tribunale riservato il relativo deposito.