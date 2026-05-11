Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la stagione teatrale al Trianon

Venerdì 15 maggio, alle 21, il palco di Forcella ospita Figli di un Bronx minore, un affresco teatrale e musicale con cui Lanzetta esprime tutte le sue anime artistiche, accompagnato dal vivo da Jennà Romano alle chitarre e da Michele Del Prete alla batteria. Lo spettacolo è ideato e diretto da Maurizio Malabruzzi e Giorgio Verdelli.

Quindi, sabato 16 maggio, sempre alle 21, i 99 Posse ripercorrono la loro lunga e intensa carriera: oltre trenta anni di vita iniziati con l’album Curre curre guaglio’ del 1993, che ha fatto da colonna sonora del film Sud di Salvatores e ha ottenuto la targa Tenco come miglior disco in dialetto.

La settimana vede anche la chiusura di Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per le famiglie e per le scuole in collaborazione con i Teatrini: martedì 12 maggio, alle 17, va in scena Re Ciclo, aspettando il sole, una pièce, premiata con l’Ecoscena ragazzi (2023) che affronta il tema della questione ambientale. Lo spettacolo, scritto e diretto da Solene Bresciani, che è anche in scena con Anna Bocchino, è prodotto dai Teatrini. Replica per le scuole mercoledì 13 maggio, alle 10:30.

Intanto continua, fino al 31 maggio prossimo, Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica di fotografie, locandine, programmi di sala e curiosità visive che racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti. Ingresso libero.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE E LA STANZA DELLA MEMORIA

La Stanza delle Meraviglie e la neonata Stanza della Memoria sono due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana.

Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec.

Il biglietto di ingresso comprende la visita a entrambi gli spazî: dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30, e la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13. La visita dura circa trenta minuti ed è prevista una capienza massima di venticinque persone.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro o presso AzzurroService, al prezzo di 3,50 euro (oppure 5 euro con visita guidata); è prevista la gratuità per i minori di 18 anni. Per gruppi di più di cinque persone, è richiesto il contatto su WhatsApp al numero +39 345 1604127.

Prenotazioni per il tramite di email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.