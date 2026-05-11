Lido per mari unici al Politeama

Martedì 12 e mercoledì 13 maggio ore 20.30 al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, sarà in scena un nuovo appuntamento della rassegna di teatro Off Napoliteama: “Lido per mari unici”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca Morgante.

Aiuto regia Angela Rosa D’Auria; scene di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone; ideazione e realizzazione costume Luciana Donadio; musiche di Ivo Parlati; light designer Sebastiano Cautiero; voice off di Luca Lombardi.

E’ estate. Lei, così si chiama la protagonista, trentenne di origini napoletane, ha avuto una giornata difficile. Raggiunge la nonna a casa e lì si addormenta. In sogno rivive gli incontri più significativi della sua crescita, alcuni molto esilaranti, altri significativi per altre questioni. Tutti i personaggi hanno a che fare, nella sua mente, con l’estate. Lei, infatti, è il lido, la spiaggia, bagnata da più mari: incontri, azioni, ricordi, esperienze. Passato e presente le si ripropongono in sogno come peperoni durante la digestione…

Al riguardo, Francesca Morgante commenta: “Sono particolarmente legata a questo lavoro, per il focus sulla ‘scelta’ e la ‘memoria’ come elementi di crescita dell’essere umano e per tutto il mondo caro che vi è racchiuso. In esso la conflittualità dà vita a un’altra vita, pone in essere un’evoluzione”.