Collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023: il 21 aprile la presentazione delle monete dedicate alla Reggia di Caserta e alle Celebrazioni Vanvitelliane

«Il 21 aprile alle ore 11, al Vestibolo superiore del Complesso vanvitelliano, saranno presentate le monete della Collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023 dedicate alla Reggia di Caserta.

Il direttore del Museo del MiC, Tiziana Maffei, e l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich, illustreranno i dettagli dell’importante progetto che ha portato alla realizzazione dei soggetti dedicati alla Reggia di Caserta e alle Celebrazioni Vanvitelliane nell’ambito della raccolta numismatica che racconta la storia italiana con i suoi principali eventi, le ricorrenze, i grandi nomi e le bellezze dell’arte e della letteratura, nonché le eccellenze del nostro Paese.

Le tre monete sono emesse dal Ministero dell’economia e delle finanze e coniate dalla Zecca dello Stato.

Le prime due, “250° Anniversario dalla ella scomparsa di Luigi Vanvitelli”, 5 euro in argento e 20 euro in oro, sul dritto presentano il primo piano di Vanvitelli tratto da un dipinto conservato all’Accademia di San Luca. La terza, 10 euro in oro, Serie “Fontane d’Italia – Fontana di Diana e Atteone – Reggia di Caserta”, riprende gli elementi di uno dei più famosi gruppi scultorei del Complesso vanvitelliano, quello dedicato al mito classico della dea che sorpresa a fare il bagno dal giovane cacciatore lo trasforma in un cervo.

Venerdì 21 aprile, a conclusione della presentazione e fino alle 17.30, sarà possibile acquistare le monete presso gli Appartamenti della Regina della Reggia di Caserta.

La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento alla Reggia di Caserta».