Come nel film “BIG NIGHT” le radici di Pasqua a NAPOLI. LA PASTIERA E IL SENSO DEL TEMPO

Di Salvatore Schiavone

C’è un momento preciso nel film Big Night in cui tutto diventa chiaro. Non è durante il servizio, non è nel caos della cucina, non è nemmeno nel trionfo del grande piatto. È prima, quando uno dei protagonisti decide che non cambierà il menù per “piacere ai clienti”.

Ed è qui che vale la pena fermarsi un attimo. Big Night è un film del 1996, diretto da Stanley Tucci e Campbell Scott. Racconta la storia di Primo e Secondo Pileggi, due fratelli cuochi italiani, di origine abruzzese, emigrati negli Stati Uniti, dove aprono un ristorante in una cittadina della East Coast.

Sono diversi in tutto. Primo è lo chef: rigoroso, ostinato, incapace di tradire l’italianità. Secondo è il maître: pragmatico, disposto a mediare con una clientela che della tradizione ha un’idea confusa, quando non completamente sbagliata. E infatti il problema nasce proprio qui.

Il loro ristorante va male. Non solo per mancanza di clienti, ma perché quei pochi che arrivano chiedono spaghetti con le polpette, salse stravolte, piatti che nulla hanno a che vedere con la cucina italiana autentica. Nel frattempo, il successo arride a Pascal, altro emigrato, proprietario di un locale sempre pieno, dove l’Italia viene servita secondo stereotipi “a stelle e strisce”.

Primo lo disprezza. Secondo lo osserva con preoccupazione. Perché Pascal incarna una verità scomoda: spesso vince chi semplifica, chi adatta, chi tradisce quel tanto che basta per piacere. E qui il parallelo con la pastiera diventa inevitabile.

Anche la pastiera, oggi, è vittima dello stesso meccanismo. Versioni semplificate, aromi eccessivi, scorciatoie tecniche non sono solo errori: sono concessioni. Come gli spaghetti con le polpette di Big Night. Il punto non è se il risultato sia “buono” o meno. Il punto è che non è più quello che dovrebbe essere.

Nel film arriva poi la svolta: Pascal promette ai due fratelli che il celebre cantante italoamericano Louis Prima verrà a cena da loro. È la grande occasione, quella che può salvare tutto. Primo e Secondo investono le ultime risorse in un banchetto memorabile, costruito con una precisione quasi sacrale.

Ma Louis Prima non arriverà mai. È un inganno.

E quella cena, perfetta ma inutile, diventa la metafora più potente del film: fare le cose bene non garantisce il successo, ma farle male garantisce la perdita di identità.

Gli errori della pastiera, riletti alla luce del film, mostrano come anche questo dolce appartenga pienamente alla cucina italiana, patrimonio culturale riconosciuto e tutelato a livello internazionale. Se guardiamo la pastiera con questa lente, tutto cambia:

• Frolla sbagliata → è cedere alla scorciatoia

• Aromi invadenti → è coprire invece di costruire

• Cottura frettolosa → è voler arrivare prima, senza rispetto per il processo

Ogni errore non è solo tecnico. È una scelta culturale.

In questo ci viene incontro la scena finale: pane, uova e verità. Dopo il fallimento, dopo la lite, dopo la notte più lunga, arriva una scena silenziosa. I due fratelli, ormai senza illusioni, cucinano una semplice frittata. Pane, uova e nient’altro.

E lì succede qualcosa di straordinario: la cucina torna alla sua essenza. Niente dimostrazioni, niente ambizioni, niente compromessi. Solo la verità per il palato.

Quindi, la tradizione non è nostalgia: è responsabilità. La pastiera, come la cucina di Primo, non chiede di essere capita da tutti, ma chiede di essere rispettata. Perché non è un dolce qualunque. È un equilibrio fragile tra tecnica e memoria. E quando si rompe quell’equilibrio, non si ottiene una variante: si ottiene qualcos’altro.

Allora pensiamo alla pastiera napoletana, alla ricetta, agli errori da evitare e a quella lezione di cucina che arriva da lontano.

E poi c’è Napoli.

Perché la pastiera non nasce in laboratorio, né in un ricettario moderno. Nasce in una città che ha sempre mescolato sacro e profano, povertà e raffinatezza, rito e improvvisazione. Le sue origini affondano tra i conventi e le cucine popolari, in particolare nella tradizione delle monache del Convento di San Gregorio Armeno, dove il dolce veniva preparato nel periodo pasquale come simbolo di rinascita.

Il grano cotto nel latte richiama la fertilità e il ciclo della terra. Le uova, la vita che rinasce.

La ricotta, la trasformazione del latte in qualcosa di più complesso. L’acqua di fiori d’arancio, il profumo della primavera.

Qui nulla è casuale.

La pastiera è un dolce “lento” perché nasce in una cultura che conosceva il valore dell’attesa. Si preparava il Giovedì Santo, si lasciava riposare, si consumava nei giorni successivi. Non era solo un dessert: era un passaggio, un rito domestico, quasi liturgico.

E Napoli, in questo, è maestra. Perché è una città che non ha mai avuto paura della complessità, che tiene insieme opposti, contraddizioni, eccessi — proprio come la pastiera, che unisce ingredienti che altrove non starebbero insieme.

Alla fine, Big Night e la pastiera raccontano la stessa storia. Quella di chi resiste. Di chi sbaglia, perde, cade… ma non tradisce.

Perché in cucina, come nella vita, il vero fallimento non è non riuscire. È smettere di sapere cosa si sta facendo.

E la pastiera, quella vera, questo non lo dimentica mai.