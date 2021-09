Cominciata ieri la nuova stagione di serie d, questi i risultati delle sfide di coppa Italia

Tra Sabato e domenica è andato di scena il turno preliminare della coppa Italia di serie d, turno che non ha visto impegnata la Casertana che ha dovuto rinunciare al Derby contro il Gladiator. Sconfitta per la Real Aversa sul campo dell’Afragolese, il Nola prossimo avversario della Casertana( se non verrà rinviata) ne rifila tre al Bisceglie in trasferta. Si arrende dopo una gara eccezionale Aurora Alto Casertano che perde sul campo del Vastrogirardi per 3-2.

Risultati: Fossano-Chieri 2-1, Aprilia-Nuova Florida 2005 3-1, Afragolese-Real Aversa 2-1, Ambrosiana-San Marino 2-1, Arezzo-Foligno 0-1, Atletico terme Fiuggi-Montespaccato 1-2 (Montespaccato passa hai rigori), Bagnolese-Borgo San Donnino 1-0, Bisceglie-Nola 0-3, Caravaggio-Tritium 0-0(Caravaggio passa hai rigori), Casertana-Gladiator 0-3, Cavese-San Giorgio 1-0, Città di S.Agata-Cittanova 1-1(Cittanova passa hai rigori), Varese-Arconatese 2-2(Arconatese passa hai rigori), Dolomiti Bellunesi-Levico Terme 1-2, Este-Campodarsego 1-4, Flaminia civitacastellana-Real Monterotondo 2-1, Folgore Caratese-Alcione Milano 0-0(Alcione Milano passa hai rigori), Francavilla-Rotonda 2-1, Gozzano-Borgosesia 1-0, Muravera-Torres 0-2, Novara-Ticino 3-0, Ostia Mare-UniPomezia 1-0, Paterno-Giarre 2-2(Giarre passa hai rigori), Poggibonsi-Scandicci 1-1(Scandicci passa hai rigori), Ponte San Pietro-Villa Valle 1-0, Porto D’Ascoli-Nereto 1-1(Porto D’Ascoli passa hai rigori, Progresso-Cattolica 2-0, Ravenna-Sasso Marconi 3-0, Saluzzo-Asti 2-0, Tolentino-Fano 1-1(Tolentino passa hai rigori), Vado-Ligorna 3-1, Vastogirardi-Aurora Alto Casertano 3-2, Virtus Ciserano Bergamo-Leon 5-1, Nova-Giussano-Brianza 3-1, Arzachena-Atletico 0-1, Gravina-Fasano 1-1(Gravina passa hai rigori), Portici-Mariglianese 2-0, Carpi-Mezzolara 2-1, Prodeco-Spinea 3-0, Seravezza-Cascina 3-0, Lamezia-Rende 1-1(Rende passa hai rigori), Brindis-Virtus Matino 2-1