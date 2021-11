Comitato ” Antica Via San Carlo” : ” Presto la strada tornerà agli antichi splendori”

Caserta. “Presto Via San Carlo cambierà’ faccia e tornerà’ agli splendori che merita”. A dichiararlo e’ stato direttamente Antonio De Falco che da più’ mesi sta lavorando ,con questo proposito, insieme al comitato “ Antica via San Carlo “ del quale e’ Presidente Raffaele Porrino , Vicepresidente Vincenzo Tramici e soci fondatori Giovanna Paolino , Luigi Allocca e Armida Pieretti.

” Per il prossimo Natale – continua De Falco- il “comitato ha organizzato eventi per famiglie e bambini a partire dal pomeriggio di ogni fine settimana del mese di dicembre. A tal proposito presto presenteremo ufficialmente il programma .

Ma non e’ tutto ,Antonio De Falco , secondo come consensi ottenuti alle ultime elezioni amministrative nella lista socialisti uniti ,continua : “ Ci stiamo già’ impegnando e presto , in collaborazione con l’amministrazione comunale , lungo la strada ,al posto delle auto parcheggiate in divieto di sosta, istalleremo delle splendide fioriere .

“Non appena si insediera’ la nuova amministrazione comunale e l’ assessore alle attività’ produttive – conclude De Falco- chiederò’ ,a nome del comitato, un posto per carico scarico merci nel primo tratto della strada e una maggiore attenzione alla pulizia della stessa.”